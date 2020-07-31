2020-07-31T12:55:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Как и где заразились коронавирусом еще 43 жителя Самарской области

Данные о заболеваемости COVID-19 в Самарской области на 31 июля 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 6840 человекЧисло заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 6840 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, как подхватили коронавирус еще 43 человека в Самарской области, о которых стало известно в пятницу, 31 июля. В лидерах по числу новых заболевших вновь Самара и Тольятти. Здесь в общей сложности выявили 30 больных.

- В областной столице зарегистрированы 20 новых пациентов, в Тольятти — 10, в Новокуйбышевске — 4, по двое — в Кинеле и Безенчукском районе, по одному — в Сызрани, Чапаевске, Волжском, Нефтегорском и Ставропольском районах, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Самарской области.

Одного нового пациента выявили в Самаре при обследовании круга контактных лиц с ранее заболевшими, 34 человека — среди больных с диагнозом «внебольничная пневмония, ОРВИ». У 8 человек никаких проявлений болезни не было. COVID-19 у них нашли при профилактическом обследовании.

Напомним, общее число заболевших в регионе сейчас составляет 6840 человек, выздоровевших более половины — 4980. К сожалению, скончались уже 89 человек, в том числе двое мужчин за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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