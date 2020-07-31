31 Июль 2020 2020-07-31T13:15:24+03:00

Общественники и партийцы обсудили жизнь Промышленного района и возможности его развития / Фото: "Единая Россия"

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В Самаре обсудили стратегию развития Промышленного района. В мероприятии приняли участие секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Промышленного района Андрей Семенов, члены местного отделения партии «Единая Россия» и будущие кандидаты в депутаты. На заседании были затронуты вопросы реализации нацпроектов, а также региональных городских программ развития на территории Промышленного района.

Так, сейчас здесь благоустраивают общественные пространства, которые выбрали сами жители. Например, парк «Воронежские озера». Также самарцы попросили преобразить парк Молодежный и решить судьбу бывшего кинотеатра «Юность». Здание уже давно находится в запущенном состоянии. Местные жители предлагают реконструировать его и открыть там школу искусств, которая необходима юным жителям района.

Что касается спортивной сферы жизни, то в последнее время горожане стали все больше подключаться к различным проектам. Например, в Промышленном районе есть такая программа, как «Дворовый тренер», проводятся фитнес-тренировки в скверах и парках, а у пожилых людей популярна скандинавская ходьба. Детско-юношеские команды района регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня.

В конце заседания секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Воропаев напомнил партийцам об основной цели их работы: содействие росту качества жизни жителей, контроль и участие в реализации нацпроектов, поддержка региональных и городских программ развития.

ИСТОЧНИК KP.RU