В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63

31 Июль 2020 2020-07-31T13:27:00+03:00

Горожане уже не раз жаловались на долгое ожидание транспорта

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В Самаре пообещали решить проблему с автобусом № 63, который курсирует от совхоза «Рубежное» до автостанции «Аврора». Местные жители уже давно жалуются на то, что он ходит редко и зачастую машины на этом маршруте находятся в далеко не идеальном состоянии.

- С 3 августа будет увеличено количество подвижного состава на маршруте № 63. Это позволит обеспечить «горячую» замену при технической неисправности автобусов, - сообщили представители департамента транспорта Самары в твиттере.

В ведомстве отмечают, что автобусы теперь будут ходить строго по расписанию. Долго ждать транспорт на остановке горожанам не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU