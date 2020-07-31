2020-07-31T13:27:00+03:00
Общество

В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63

Горожане уже не раз жаловались на долгое ожидание транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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С 3 августа автобусов на маршруте № 63 станет большеС 3 августа автобусов на маршруте № 63 станет большеФото: Архив "КП"
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В Самаре пообещали решить проблему с автобусом № 63, который курсирует от совхоза «Рубежное» до автостанции «Аврора». Местные жители уже давно жалуются на то, что он ходит редко и зачастую машины на этом маршруте находятся в далеко не идеальном состоянии.

- С 3 августа будет увеличено количество подвижного состава на маршруте № 63. Это позволит обеспечить «горячую» замену при технической неисправности автобусов, - сообщили представители департамента транспорта Самары в твиттере.

В ведомстве отмечают, что автобусы теперь будут ходить строго по расписанию. Долго ждать транспорт на остановке горожанам не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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