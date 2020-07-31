В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63
В Самаре пообещали решить проблему с автобусом № 63, который курсирует от совхоза «Рубежное» до автостанции «Аврора». Местные жители уже давно жалуются на то, что он ходит редко и зачастую машины на этом маршруте находятся в далеко не идеальном состоянии.
- С 3 августа будет увеличено количество подвижного состава на маршруте № 63. Это позволит обеспечить «горячую» замену при технической неисправности автобусов, - сообщили представители департамента транспорта Самары в твиттере.
В ведомстве отмечают, что автобусы теперь будут ходить строго по расписанию. Долго ждать транспорт на остановке горожанам не придется.
ИСТОЧНИК KP.RU