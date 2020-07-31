«Крылья Советов» назвали игроков, которые покинули команду перед матчем с «Балтикой»

31 Июль 2020 2020-07-31T14:03:12+03:00

В новом сезоне самарцам не помогут Сергей Рыжиков, Виталий Лысцов, Дмитрий Молчанов, а также арендованные ранее Максим Глушенков, Артем Тимофеев и Антон Терехов

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«Крылья Советов» провели первую после возвращения из Москвы тренировку в Самаре. В ней приняли участие все футболисты, которые готовы сыграть в первом туре ФНЛ против «Балтики». Команду покинули шесть игроков. Это Сергей Рыжиков, Виталий Лысцов и Дмитрий Молчанов, а также Максим Глушенков, Артем Тимофеев и Антон Терехов, у которых закончился срок аренды.

- К нашей команде присоединились семь человек из команды «Чертаново» - вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели. В Самару вернулся местный воспитанник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в «Торпедо». Новички будут внесены в заявку на сезон 2020/21 и могут выйти на поле в матче с «Балтикой», - рассказали в пресс-службе «КС».

Напомним, матч с «Балтикой» пройдет на «Самара Арене» в воскресенье, 2 августа. Встреча начнется в 19.00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU