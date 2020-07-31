В Самарской области 18-летний водитель без прав опрокинулся на легковушке в кювет и погиб

31 Июль 2020 2020-07-31T14:17:39+03:00

Молодой водитель не справился с управлением и вылетел в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с «перевертышем», которое произошло ночью 30 июля в Елховском районе Самарской области. Примерно в 1:00 на 21 км 700 м трассы «Ульяновск — Самара — Березовка — Кубань Озеро» улетел в кювет ВАЗ-211340 с 18-летним парнем за рулем.

- Автомобиль двигался со стороны села Березовка в направлении села Кубань Озеро. Водитель, у которого не было прав, не справился с управлением, после чего машина выехала с дороги в правый кювет и опрокинулась, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего водитель скончался на месте до приезда медиков. Также пострадали два его пассажира — 30-летний мужчина и 23-летний молодой человек. После осмотра в больнице им назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU