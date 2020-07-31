2020-07-31T14:17:39+03:00
Происшествия

В Самарской области 18-летний водитель без прав опрокинулся на легковушке в кювет и погиб

Также в аварии пострадали два пассажира автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Молодой водитель не справился с управлением и вылетел в кюветМолодой водитель не справился с управлением и вылетел в кюветФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с «перевертышем», которое произошло ночью 30 июля в Елховском районе Самарской области. Примерно в 1:00 на 21 км 700 м трассы «УльяновскСамараБерезовкаКубань Озеро» улетел в кювет ВАЗ-211340 с 18-летним парнем за рулем.

- Автомобиль двигался со стороны села Березовка в направлении села Кубань Озеро. Водитель, у которого не было прав, не справился с управлением, после чего машина выехала с дороги в правый кювет и опрокинулась, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего водитель скончался на месте до приезда медиков. Также пострадали два его пассажира — 30-летний мужчина и 23-летний молодой человек. После осмотра в больнице им назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора
Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах
В Самарской области 18-летний водитель без прав опрокинулся на легковушке в кювет и погиб
"Крылья Советов" поддержали фаната, которого отлучили от футбола из-за снятой маски
«Крылья Советов» назвали игроков, которые покинули команду перед матчем с «Балтикой»
В самарском парке Гагарина деревья закатали в асфальт
В Самаре цирк отремонтируют, чтобы он был не хуже нового Дворца спорта
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 132 пациента
В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63
В Самаре обсудили стратегию развития Промышленного района
Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области 31 июля
Как и где заразились коронавирусом еще 43 жителя Самарской области
В Самаре отменили «Метафест - 2020»
На речной переправе «Самара — Рождествено» увеличат число рейсов
«Торпедо» объявило о подписании экс-вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова
В Тольятти парень с друзьями устроил гонки на угнанной машине и размахивал ножом перед полицейским
43 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 31 июля
Экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев номинирован на звание лучшего игрока сезона РПЛ
ГТРК "Самара" стала триумфатором престижного конкурса "Мир Права"
В Похвистнево снесли незаконный сарай во дворе многоквартирного дома
Небо упало на землю: в пятницу Самару накрыло ливнем с громовыми раскатами
В Самаре автомобиль после ДТП снес бетонный столб