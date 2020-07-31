2020-07-31T14:45:05+03:00
Общество

В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора

Это связано с тем, что в регионе появляются слишком много незаконных свалок с такими отходами
Илона МАЙСКАЯ
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В регионе продолжают бороться с незаконными свалками и нелегальными перевозчикамиВ регионе продолжают бороться с незаконными свалками и нелегальными перевозчикамиФото: Оксана БРОВАЧ
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание корсовета по обеспечению правопорядка в регионе. На нем в числе прочих затронули вопрос обеспечения законности в сфере обращения с ТКО.

В рамках федеральных программ в регионе отремонтировали и обустроили несколько тысяч контейнерных площадок, установили более 11 тысяч контейнеров ликвидировали свыше 1,2 тысяч свалок и даже ввели экспериментальный метод космического мониторинга за незаконными свалками. Кроме того, все мусоровозы оснастили системой ГЛОНАСС, которая позволяет отследить их в режиме реального времени. Выросла и собираемость платы за вывоз ТКО.

– Несмотря на то, что улучшения есть, жалоб от людей остается много. Мы должны внимательно проанализировать недоработки, которые есть, проверить точность исполнения наших планов, верность целей и при необходимости их скорректировать, – отметил Дмитрий Азаров.

Так, на начало июля в Самарской области насчитывается 341 незаконная свалка, в большинстве случаев там складируют строительный мусор. По словам представителей регоператора, такие свалки, как правило, появляются возле молодых районов и городов. В итоге на заседании корсовета предложили устанавливать на территории новых ЖК контейнерные площадки со специальными бункерами для складирования строительных отходов. Кроме того, прозвучала идея о развитии в регионе системы разделения и утилизации подобного мусора. Также губернатор поручил активнее заниматься выявлением нелегальных перевозчиков и борьбой с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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