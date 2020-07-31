2020-07-31T15:08:19+03:00
Происшествия

Пожар в «Трех Оленях» в Самаре: из ресторана эвакуировали 25 человек

В Самаре в ресторане «Три Оленя» произошел пожар 31 июля 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Огнем была охвачена кровля ресторанаОгнем была охвачена кровля ресторанаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Днем в пятницу, 31 июля, в Красноглинском районе Самары произошел пожар. На Красноглинском шоссе, 17 загорелся ресторан «Три Оленя». Вызов на пульт дежурного поступил в 15:07.

- Был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. По прибытию было установлено, что на кровле ресторана произошло короткое замыкание с последующим горением обшивки вытяжки. Площадь пожара составила 5 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В целях безопасности из ресторана эвакуировали 25 человек. Пожарные потушили возгорание за несколько минут. Ликвидация была объявлена в 15:15. Происшествие обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Самарской области стали охотнее платить за вывоз мусора
Как доехать до "Самара Арены" в день матча "Крылья Советов" - "Балтика"
«Акрон» сменил технического партнера и показал новые форму и логотип
В Самаре перенесут деньги на социальных транспортных картах с июля на август
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за грозы, шквалистого ветра и ливня
В Самаре с горожанами обсудят законность строительства картинг-трассы в парке Гагарина
Улицу Солнечную в Самаре открывают досрочно
В Самаре из-за перекрытия улицы Фрунзе автобусы и трамваи пустят в объезд
Пожар в «Трех Оленях» в Самаре: из ресторана эвакуировали 25 человек
В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора
Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах