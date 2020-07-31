Пожар в «Трех Оленях» в Самаре: из ресторана эвакуировали 25 человек

31 Июль 2020 2020-07-31T15:08:19+03:00

В Самаре в ресторане «Три Оленя» произошел пожар 31 июля 2020 года

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Днем в пятницу, 31 июля, в Красноглинском районе Самары произошел пожар. На Красноглинском шоссе, 17 загорелся ресторан «Три Оленя». Вызов на пульт дежурного поступил в 15:07.

- Был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. По прибытию было установлено, что на кровле ресторана произошло короткое замыкание с последующим горением обшивки вытяжки. Площадь пожара составила 5 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В целях безопасности из ресторана эвакуировали 25 человек. Пожарные потушили возгорание за несколько минут. Ликвидация была объявлена в 15:15. Происшествие обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU