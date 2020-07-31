2020-07-31T16:36:11+03:00
Общество

Улицу Солнечную в Самаре открывают досрочно

Обновление коллектора выполнили за два месяца, движение откроют уже 1 августа
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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На Солнечной сделали новый коллекторНа Солнечной сделали новый коллектор
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В Самаре для движения автомобилей открывают улицу Солнечную: здесь завершили обновление коллектора, причем сделали это досрочно. С ремонтом справились всего за два месяца, рабочие учитывали, что это социально значимый объект. В выходные, 1-2 августа, дорогу полностью откроют для авто.

Эффективность новой ливневки уже проверили осадками 31 июля - в боевых условиях. Коллектор справился, проезжую часть не затопило.

- А раньше до капитального ремонта после каждого дождя на проезжей части стояла вода, коллектор не выдерживал нагрузку, - рассказал директор МП «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин. Он отметил, что работы осложнялись тем, что трубы залегали очень глубоко.

А в новом коллекторе диаметр трубы увеличен с 800 мм до 900 мм. И на участке смонтировали новые колодцы.

Сейчас завершены все строительно-монтажные работы, территорию благоустроили, восстановили газоны. Автодорога станет доступна автомобилистам после 22.00 1 августа.

- К этому времени уберем все дорожные знаки, в соответствии с которыми по четной стороне улице Солнечной в направлении «из города» от улицы XXII Партсъезда до улицы Шверника было ограничено движение транспорта. Автомобилисты смогут пользоваться участком, - сказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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