«Акрон» сменил технического партнера и показал новые форму и логотип

31 Июль 2020 2020-07-31T16:52:53+03:00

Сезон в ФНЛ для «Акрона» начнется 1 августа матчем в Воронеже против местного «Факела». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Теперь экипировку для тольяттинцев будет поставлять компания Jako

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» за день до старта сезона в ФНЛ показал обновления. В частности, команда сменила логотип, а также поменяла технического партнера. Теперь экипировку для клуба будет поставлять немецкий производитель Jako. Ранее «Акрон» играл в форме от другой немецкой компании – Puma.

- Изменения коснулись и логотипа команды. Он обрел более универсальную форму, похожую на мяч. Был сохранен основной элемент знака - пирамида Акрона. Красно-черные полосы имитируют разметку футбольного поля и придают логотипу движения. Новая эмблема клуба теперь выглядит более минималистично и избавлена от лишних деталей, - отметили в тольяттинском клубе.

Также «Акрон» представил новую форму. Комплекты выполнены на базовых шаблонах Jako и представлены в трех цветах – красном, черном и сером.

Новые форма и логотип. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

ИСТОЧНИК KP.RU