2020-07-31T16:52:53+03:00
Спорт

«Акрон» сменил технического партнера и показал новые форму и логотип

Теперь экипировку для тольяттинцев будет поставлять компания Jako
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Сезон в ФНЛ для «Акрона» начнется 1 августа матчем в Воронеже против местного «Факела». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Сезон в ФНЛ для «Акрона» начнется 1 августа матчем в Воронеже против местного «Факела». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
Изменить размер текста:

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» за день до старта сезона в ФНЛ показал обновления. В частности, команда сменила логотип, а также поменяла технического партнера. Теперь экипировку для клуба будет поставлять немецкий производитель Jako. Ранее «Акрон» играл в форме от другой немецкой компании – Puma.

- Изменения коснулись и логотипа команды. Он обрел более универсальную форму, похожую на мяч. Был сохранен основной элемент знака - пирамида Акрона. Красно-черные полосы имитируют разметку футбольного поля и придают логотипу движения. Новая эмблема клуба теперь выглядит более минималистично и избавлена от лишних деталей, - отметили в тольяттинском клубе.

Также «Акрон» представил новую форму. Комплекты выполнены на базовых шаблонах Jako и представлены в трех цветах – красном, черном и сером.

Новые форма и логотип. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Новые форма и логотип. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Самарской области стали охотнее платить за вывоз мусора
Как доехать до "Самара Арены" в день матча "Крылья Советов" - "Балтика"
«Акрон» сменил технического партнера и показал новые форму и логотип
В Самаре перенесут деньги на социальных транспортных картах с июля на август
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за грозы, шквалистого ветра и ливня
В Самаре с горожанами обсудят законность строительства картинг-трассы в парке Гагарина
Улицу Солнечную в Самаре открывают досрочно
В Самаре из-за перекрытия улицы Фрунзе автобусы и трамваи пустят в объезд
Пожар в «Трех Оленях» в Самаре: из ресторана эвакуировали 25 человек
В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора
Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах