2020-07-31T18:16:47+03:00
Общество

Жители Самарской области стали охотнее платить за вывоз мусора

Лучше всего по квитанциям платят именно физлица
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре стали чаще платить за мусорВ Самаре стали чаще платить за мусор
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В Самарской области жители стали лучше платить за вывоз мусора. В первом полугодии средняя собираемость составила 84%. При этом по физическим лицам доля активных плательщиков - выросла до 90%, по управляющим компаниям до 95% и хуже всего рассчитываются юридические лица.

- При этом жалоб от людей остается много. И мы очень внимательно должны проанализировать те недоработки, которые есть, проверить точность реализации наших планов, верность целей, определенных в предыдущий период, и при необходимости их скорректировать, - отметил, обсуждая этот вопрос губернатор Дмитрий Азаров.

В регоператоре рассказали, что на самом деле изменений очень много. Так все мусоровозы сегодня оснащены системой ГЛОНАСС, это позволяет следить за ними и высчитывать вывозимый на полигон объем отходов. Услуги стали доступнее для населения. Например, за полтора года более 300 населенных пунктов, где раньше мусор не вывозили, были включены в сферу обслуживания регоператора. Губернатор поручил всем главам муниципалитетов работать вместе с регоператором и содействовать заключения договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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