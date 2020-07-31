Жители Самарской области стали охотнее платить за вывоз мусора

31 Июль 2020 2020-07-31T18:16:47+03:00

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В Самарской области жители стали лучше платить за вывоз мусора. В первом полугодии средняя собираемость составила 84%. При этом по физическим лицам доля активных плательщиков - выросла до 90%, по управляющим компаниям до 95% и хуже всего рассчитываются юридические лица.

- При этом жалоб от людей остается много. И мы очень внимательно должны проанализировать те недоработки, которые есть, проверить точность реализации наших планов, верность целей, определенных в предыдущий период, и при необходимости их скорректировать, - отметил, обсуждая этот вопрос губернатор Дмитрий Азаров.

В регоператоре рассказали, что на самом деле изменений очень много. Так все мусоровозы сегодня оснащены системой ГЛОНАСС, это позволяет следить за ними и высчитывать вывозимый на полигон объем отходов. Услуги стали доступнее для населения. Например, за полтора года более 300 населенных пунктов, где раньше мусор не вывозили, были включены в сферу обслуживания регоператора. Губернатор поручил всем главам муниципалитетов работать вместе с регоператором и содействовать заключения договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU