Власти выделят деньги, чтобы самарцы не остались без горячей воды и тепла

31 Июль 2020 2020-07-31T19:08:33+03:00

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В Самарской области из-за задолженности перед поставщиком газа отдельных теплоснабжающих организаций сложилась крайне неприятная ситуация, из-за которой многие жители - в том числе добросовестные плательщики - могли остаться без тепла и горячей воды. С представителями газоснабжающей организации встретился первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов. С гендиректором ООО Назпром межрегионгаз Самара Виталием Коротких они обсудили пути решения проблемы в преддверии подготовки к отопительному сезону.

Стороны решили, что необходимо выполнить ряд мероприятий, которые помогут сократить размер просроченной задолженности тех организаций, которые имеют отношение к правительству. Утвержден план-график погашения долгов, особенно за СамРЭК Эксплуатацию. Эта организация должна более 437 млн рублей. В газоснабжающей компании надеются, что достигнутые договоренности позволят сгладить ситуацию и должник восстановит платежную дисциплину.

ИСТОЧНИК KP.RU