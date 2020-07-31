2020-07-31T19:08:33+03:00
Общество

Власти выделят деньги, чтобы самарцы не остались без горячей воды и тепла

Правительство и поставщик газа договорились о план-графике погашения платежей
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Газовики утвердили план погашения долговГазовики утвердили план погашения долговФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области из-за задолженности перед поставщиком газа отдельных теплоснабжающих организаций сложилась крайне неприятная ситуация, из-за которой многие жители - в том числе добросовестные плательщики - могли остаться без тепла и горячей воды. С представителями газоснабжающей организации встретился первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов. С гендиректором ООО Назпром межрегионгаз Самара Виталием Коротких они обсудили пути решения проблемы в преддверии подготовки к отопительному сезону.

Стороны решили, что необходимо выполнить ряд мероприятий, которые помогут сократить размер просроченной задолженности тех организаций, которые имеют отношение к правительству. Утвержден план-график погашения долгов, особенно за СамРЭК Эксплуатацию. Эта организация должна более 437 млн рублей. В газоснабжающей компании надеются, что достигнутые договоренности позволят сгладить ситуацию и должник восстановит платежную дисциплину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу Самару возьмут в тиски жара и ливни с градом
В Самаре под землю ушли машины
Власти рассказали, где сильнее всего загрязнен воздух в Самарской области
Власти выделят деньги, чтобы самарцы не остались без горячей воды и тепла
Жители Самарской области стали охотнее платить за вывоз мусора
Как доехать до "Самара Арены" в день матча "Крылья Советов" - "Балтика"
«Акрон» сменил технического партнера и показал новые форму и логотип
В Самаре перенесут деньги на социальных транспортных картах с июля на август
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за грозы, шквалистого ветра и ливня
В Самаре с горожанами обсудят законность строительства картинг-трассы в парке Гагарина
Улицу Солнечную в Самаре открывают досрочно
В Самаре из-за перекрытия улицы Фрунзе автобусы и трамваи пустят в объезд
Пожар в «Трех Оленях» в Самаре: из ресторана эвакуировали 25 человек
В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора
Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах