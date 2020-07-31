2020-07-31T19:48:46+03:00
Общество

Власти рассказали, где сильнее всего загрязнен воздух в Самарской области

В ценлом выбросы загрязняющих веществ со стационарных источников сокращаются
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Чем дышит Самара?Чем дышит Самара?
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В Самарской области рассказали об уровне загрязнения атмосферного воздуха. Цифрами поделилась заместитель министра леного хозяйства и окружающей среды Татьяна Сафронова. Она отметила, что выбросы загрязняющих веществ со стационарных источников каждый год сокращаются.

- В 2019 году они составили 180 тысяч тонн, это 82% к 2018 году. В целом, в прошлом году уровень загрязнения в большинстве населенных пунктов области характеризовался как низкий, исключение – Самара, здесь уровень загрязнения оценивался как «повышенный», - поделилась она данными.

В Самарской области делают все для того, чтобы иметь точную картину по состоянию воздуха: сейчас наблюдения за качество того, чем мы дышим, проводится на 33 стационарных постах, а в Тольятти закуплена мобильная эколаборатория. В Волгаре же установлен стационарный автоматизированный пост.

Но если с крупнейшими предприятиями сейчас власти работают очень тесно и те в свою очередь постоянно улучшают свои показатели, то с представителями малого бизнеса диалог еще отсутствует или не выстроен.

- Это показало недавнее событие в Самаре, когда при пожаре выяснилось, что предприятие даже не было на учете как оказывающее негативное воздействие на окружающую среду. Вот по таким предприятиям нам нужно проводить совместную работу – по выявлению и постановке на учет,- а также отслеживать обеспечение этими предприятиями всего комплекса природоохранных мероприятий, - обозначил задачу губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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