В Самаре под землю ушли машины

31 Июль 2020 2020-07-31T21:42:01+03:00

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В Самаре на Пятой Просеке под землю ушли машины, припаркованные во дворе. Владельцы рассказали, что накануне здесь проводили каие-то земляные работы, яму засыпали. Но утренний дождь видимо все размыл. Машины поехали и хи передние колеса оказались в яме.

Комментаторы отметили, что ничего особенно страшного не произошло. Достать машину поможет домкрат. Другие же посетовали, что в этом районе почва вообще очень подвижная и подобная судьба может грозить и домам. Которые, стоит отметить, пока стоят довольно твердо.

Это не единственные последствия утреннего ливня. Многие жители показывали, как машины глохли на дорогах из-за потоков воды. А вот по словам горадминистрации новый коллектор ан ул. Солнечной с напастью справился и здесь луж не было.

ИСТОЧНИК KP.RU