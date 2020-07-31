В субботу Самару возьмут в тиски жара и ливни с градом

31 Июль 2020 2020-07-31T22:10:13+03:00

Синоптики снова выставили желтый уровень опасности и предупреждают, что далеко от дома лучше не уезжать

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Самарские синоптики предвещают желтый уровень погодной опасности на субботу 1 августа. Они предупреждают, что на юго-востоке будет жарко до 30 градусов, а местами пройдет очень сильный дождь - 15-49 миллиметров. Все это с собой принесут перемещающиеся с запада активные фронтальные разделы.

- Погода ожидается умеренно прохладной с грозовыми дождями, местами сильными с градом и порывистым ветром, - сообщает синоптик Приволжской УГМС Ирина Вытягова.

Погода будет крайне неустойчивой. Пойти может и дождь, и град, будут громыхать грозы, при грозе ветер усилится. Будет не слишком жарко - до 25 градусов, в целом по региону.

Подобная же погода сохранится и в воскресенье - также обещают дождь и грозу, сильный ветер до 21 метра в секунду - так что берегите свои крыши и себя. Не лучшее время, чтобы отправиться на природу.

ИСТОЧНИК KP.RU