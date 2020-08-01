Стали известны соперницы «Самары» на Кубке России по баскетболу среди женщин

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:23:43+03:00

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Баскетболистки «Самары» узнали соперниц по групповому этапу Кубка России. Волжанки встретятся с командой «Спарта энд К» из города Видное, московским «Динамо», омским «Нефтяником» и «Черными медведями – Политех» из Петербурга, сообщает пресс-служба «Самары».

- Участники турнира на первом этапе разбиты на четыре группы. С 15 по 20 сентября они сыграют в один круг. Победители групп выходят в полуфинал. Полуфиналы будут сыграны 29 сентября, финал - 3 октября, - уточнили в баскетбольном клубе.

Место проведения группового этапа станет известно позже.

Напомним, женская «Самара» дебютировала в чемпионате России в прошлом году. За один сезон волжанки пробились из Суперлиги-2 и в Суперлигу-1.

ИСТОЧНИК KP.RU