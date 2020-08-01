2020-08-01T08:23:43+03:00
Спорт

Стали известны соперницы «Самары» на Кубке России по баскетболу среди женщин

Волжанки сыграют со «Спартой энд К» (Видное), «Динамо» (Москва), «Нефтяником» (Омск) и «Чёрными медведями-Политех» (Санкт-Петербург)
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Место проведения группового этапа станет известно позже. Фото: БК "Самара".Место проведения группового этапа станет известно позже. Фото: БК "Самара".
Изменить размер текста:

Баскетболистки «Самары» узнали соперниц по групповому этапу Кубка России. Волжанки встретятся с командой «Спарта энд К» из города Видное, московским «Динамо», омским «Нефтяником» и «Черными медведями – Политех» из Петербурга, сообщает пресс-служба «Самары».

- Участники турнира на первом этапе разбиты на четыре группы. С 15 по 20 сентября они сыграют в один круг. Победители групп выходят в полуфинал. Полуфиналы будут сыграны 29 сентября, финал - 3 октября, - уточнили в баскетбольном клубе.

Место проведения группового этапа станет известно позже.

Напомним, женская «Самара» дебютировала в чемпионате России в прошлом году. За один сезон волжанки пробились из Суперлиги-2 и в Суперлигу-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24