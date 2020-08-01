Строители моста через Сок в Самарской области готовятся ставить основания русловой сваи
В Самарской области продолжают реконструировать мост через реку Сок. Сейчас строители закончили буровые работы по четырем из пяти опор и готовятся начать устройство основания для русловой сваи – самой сложно из всех. Кроме того, на мосту положили асфальт. Для русловой сваи возвели временный мост и поставили баржу-площадку, сообщает правительство Самарской области.
- Сложность заключается в том, что опоры моста очень высокие - порядка 18 метров. Чтобы приступить к бетонированию опор, пришлось возводить специальные конструкции, - отметил замдиректора подрядной компании Алексей Зотов.
Новый мост через Сок, который пройдет рядом с действующим, должен решить проблему пробок на въезде в Самару. Заторы образуются из-за так называемого «узкого горлышка» - сужения дороги перед мостом.
Все работы должны завершиться к 1 октября 2022 года.
ИСТОЧНИК KP.RU