В Самаре «БМВ» сбила девочку на самокате

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:03:44+03:00

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В Кировском районе Самары в пятницу, 31 июля, «БМВ» сбила 9-летнюю девочку на самокате. Произошло это на улице Ташкентской в районе 17.00. Ребенок пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения машины. При этом девочка была со взрослыми, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, а ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте. При этом перекресток, где можно было перейти дорогу, был в зоне видимости, - отметили в ГУ МВД России по Самарской области.

К счастью, ребенок отделался незначительными травмами и лечится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU