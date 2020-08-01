2020-08-01T10:03:44+03:00
Происшествия

В Самаре «БМВ» сбила девочку на самокате

Ребенок, к счастью, отделался несерьезными травмами и лечится дома
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Правила нарушили и водитель, и пешеход.Правила нарушили и водитель, и пешеход.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Кировском районе Самары в пятницу, 31 июля, «БМВ» сбила 9-летнюю девочку на самокате. Произошло это на улице Ташкентской в районе 17.00. Ребенок пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения машины. При этом девочка была со взрослыми, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, а ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте. При этом перекресток, где можно было перейти дорогу, был в зоне видимости, - отметили в ГУ МВД России по Самарской области.

К счастью, ребенок отделался незначительными травмами и лечится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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