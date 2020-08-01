43 заболевших и одна смерть: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 1 августа
Стали известны данные статистики по коронавирусу в Самарской области на 1 августа 2020 года. Заболели 43 человека – ровно столько же, сколько и сутками ранее. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 6 883.
- Всего в России за сутки выявили 5 462 новых случая. Больше всего в Москве – 690. Следом идут Свердловская область (202 случая), Ханты-Мансийский АО (170) и Санкт-Петербург (161), - говорится на сайте стопкоронавирус.рф.
Самарская область в середине этого списка.
К сожалению, за прошедшие сутки в регионе скончался еще один человек с COVID-19. Это 90 жертва коронавируса в Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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