В Самаре тарзан забрался на провода светофора
В Самаре в ночь на субботу, 1 августа, по тревоге подняли экстренные службы. Все из-за одного молодого экстремала. Парень зачем-то решил залезть на провода светофора. Мотивы самарца остаются загадкой.
Видео с выходкой молодого человека попало в сеть. Его выложили на странице samara.dtp.official в инстаграме. Комментаторы тут же окрестили парня самарским тарзаном и предположили, что молодой человек был пьян, поэтому и полез на светофор.
К счастью, все закончилось хорошо. С проводов парня сняли сотрудники экстренных служб. Однако за свою выходку молодого человека наверняка ждет наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU