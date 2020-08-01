В Самаре тарзан забрался на провода светофора

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:10:15+03:00

К счастью, парень не пострадал, его сняли с проводов. Фото: instagram.com/samara.dtp.official

Зачем молодой человек это сделал – загадка

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В Самаре в ночь на субботу, 1 августа, по тревоге подняли экстренные службы. Все из-за одного молодого экстремала. Парень зачем-то решил залезть на провода светофора. Мотивы самарца остаются загадкой.

Видео с выходкой молодого человека попало в сеть. Его выложили на странице samara.dtp.official в инстаграме. Комментаторы тут же окрестили парня самарским тарзаном и предположили, что молодой человек был пьян, поэтому и полез на светофор.

К счастью, все закончилось хорошо. С проводов парня сняли сотрудники экстренных служб. Однако за свою выходку молодого человека наверняка ждет наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU