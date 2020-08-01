2020-08-01T12:25:03+03:00
Спорт

«Акрон» арендовал Максима Елеева у ЦСКА и Никиту Гойло у «Зенита»

Также тольяттинскую команду пополнил экс-футболист «Тюмени» и «Нижнего Новгорода» Иван Чудин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Три новичка тольяттинского клуба. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).Три новичка тольяттинского клуба. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» объявил о трех новичках. Команду пополнили Иван Чудин, Никита Гойло и Максим Елеев.

- Крайний защитник Максим Елеев – воспитанник московских «армейцев». Один из лидеров молодежки ЦСКА в этом году уже привлекался на сборы с основной командой, а в сентябре 2019 – отыграл полный матч в рамках Кубка России против владикавказской «Алании». В активе молодого игрока – 10 матчей в юношеской Лиге УЕФА и 3 забитых мяча. Максим будет играть за «Акрон» на правах аренды – под 17-ым номером, - рассказали в пресс-службе тольяттинцев.

Вратаря Никиту Гойло «Акрон» также арендовал. Он пришел из петербургского «Зенита». За три года голкипер отыграл 50 матчей за «Зенит-2» в ПФЛ и ФНЛ, а также выступал за команду петербуржцев в молодежном первенстве РПЛ. За красно-черных он будет играть под 70 номером.

Самый опытный из этой тройки новобранцев – 30-летний Иван Чудин. Последние несколько лет он выступал за «Тюмень» и «Нижний Новгород». В прошлом сезоне за нижегородцев полузащитник выходил на поле в 26 матчах во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. В «Акроне» он будет играть под 27 номером.

Напомним, тольяттинский клуб дебютирует в ФНЛ уже сегодня, 1 августа. «Акрону» предстоит встретиться в Воронеже с местным «Факелом». Матч начнется в 19.00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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