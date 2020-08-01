В Самарской области неопытный водитель сбил велосипедистку
В Кинельском районе Самарской области в ДТП пострадала 18-летняя велосипедистка. Девушку сбил 18-летний парень на Hyundai Solaris, который получил права чуть больше месяца назад. ДТП произошло в районе 10 часов вечера в пятницу, 31 июля, на трассе Самара – Бугуруслан.
- Водитель Solaris двигался со стороны поселка Усть-Кинельский в направлении Алексеевки. В дороге он столкнулся с 18-летней девушкой на зеленом велосипеде, которая двигалась во встречном направлении, - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте работали медики скорой и инспекторы ГИБДД. Полиция проводит проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU