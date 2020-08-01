2020-08-01T12:54:53+03:00
Происшествия

В Самарской области неопытный водитель сбил велосипедистку

Девушка в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Авария произошла в районе 10 часов вечера.Авария произошла в районе 10 часов вечера.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Кинельском районе Самарской области в ДТП пострадала 18-летняя велосипедистка. Девушку сбил 18-летний парень на Hyundai Solaris, который получил права чуть больше месяца назад. ДТП произошло в районе 10 часов вечера в пятницу, 31 июля, на трассе СамараБугуруслан.

- Водитель Solaris двигался со стороны поселка Усть-Кинельский в направлении Алексеевки. В дороге он столкнулся с 18-летней девушкой на зеленом велосипеде, которая двигалась во встречном направлении, - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте работали медики скорой и инспекторы ГИБДД. Полиция проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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