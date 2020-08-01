В Самаре снова не рекомендовали купаться на четырех пляжах
Роспотребнадзор по Самарской области опубликовал очередной отчет проверки качества пляжей региона. Пробы брали с 24 по 31 июля. Вопросы у сотрудников надзорного ведомства вызвала вода в Волге на четырех пляжах Самары.
- Несоответствующие пробы воды выявили на пляжах первой очереди набережной Волги (от улицы Ленинградской до Вилоновской), второй очереди (от улицы Маяковского до «КИНАПа»), четвертой очереди (от Осипенко до дамбы Силикатного оврага), а также на пляже Загородного парка, - отметили в Роспотребнадзоре.
Надзорное ведомство рекомендовало поставить на этих пляжах таблички «Купание запрещено» или повесить черные шары.
При этом качество песка вопросов не вызвало.
ИСТОЧНИК KP.RU