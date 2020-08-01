2020-08-01T13:24:05+03:00
Общество

В Самаре снова не рекомендовали купаться на четырех пляжах

Роспотребнадзору не понравилась вода в Волге на первой, второй и четвертой очередях набережной, а также в Загородном парке
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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При этом качество песка вопросов не вызвало.При этом качество песка вопросов не вызвало.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Роспотребнадзор по Самарской области опубликовал очередной отчет проверки качества пляжей региона. Пробы брали с 24 по 31 июля. Вопросы у сотрудников надзорного ведомства вызвала вода в Волге на четырех пляжах Самары.

- Несоответствующие пробы воды выявили на пляжах первой очереди набережной Волги (от улицы Ленинградской до Вилоновской), второй очереди (от улицы Маяковского до «КИНАПа»), четвертой очереди (от Осипенко до дамбы Силикатного оврага), а также на пляже Загородного парка, - отметили в Роспотребнадзоре.

Надзорное ведомство рекомендовало поставить на этих пляжах таблички «Купание запрещено» или повесить черные шары.

При этом качество песка вопросов не вызвало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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