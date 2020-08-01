От коронавируса в Самарской области скончался пожилой мужчина с заболеванием сердца
В оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса в Самарской области рассказали, где подхватили COVID-19 43 новых заразившихся, а также сообщили, кто скончался от заразы за прошедшие сутки.
90-ой жертвой коронавируса в 63 региона стал 70-летний мужчина. Известно, что он также страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы.
- Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 2,82 по стране - 9,63. Коэффициент летальности в области - 1,31 , в стране - 1,66, - отметили в операштабе.
Всего в Самарской области COVID-19 подхватили 6 883 человека. Больше половины (5082) поправились. Большинство новых заболевших – жители Самары. Их 22. 11 новых случаев зафиксировали в Тольятти, два в Кинель-Черкасском районе и по одному в Новокуйбышевске, Ставропольском, Пестравском, Красноярском, Красноармейском, Безенчукском, Клявлинском и Алексеевском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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