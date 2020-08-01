2020-08-01T17:07:26+03:00
Общество

Самарский зоопарк показал разговор оленей-маралов. Он напоминает мяуканье

Диалог животных покорил не только людей, но и как минимум одну кошку
ФИЛИПП УСПЕШНЫЙ
Поделиться:
Увидеть таких оленей в естественной среде очень сложно, это осторожные животные. Фото: Самарский зоопарк.Увидеть таких оленей в естественной среде очень сложно, это осторожные животные. Фото: Самарский зоопарк.
Изменить размер текста:

Самарский зоопарк поделился видео, на котором разговаривают два оленя-марала. Публикация появилась в официальном паблике зоопарка ВКонтакте и собрала почти три тысячи просмотров и несколько десятков лайков.

- Вы когда-нибудь слышали, как разговаривают олени-маралы? Предлагаем вам послушать, - подписали видео авторы.

Самарцы отметили, что звуки, которые издают олени-маралы, напоминают мяуканье. А одна интернет-пользовательница рассказала, что ее кошка начала мяукать оленям в ответ.

Увидеть маралов в естественной среде очень сложно, это крайне осторожные животные.

Самарский зоопарк показал, как разговаривают олени-маралы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Крылья Советов» представили форму на новый сезон
В Самарской области водитель «Нивы» подставился под фуру
Самарский зоопарк показал разговор оленей-маралов. Он напоминает мяуканье
«Крылья Советов» выразили соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью матери
Полиция проводит проверку из-за видео в СМИ, где самарец залез на провода светофора
От коронавируса в Самарской области скончался пожилой мужчина с заболеванием сердца
В Самаре снова не рекомендовали купаться на четырех пляжах
В Самарской области неопытный водитель сбил велосипедистку
«Акрон» арендовал Максима Елеева у ЦСКА и Никиту Гойло у «Зенита»
В Самаре тарзан забрался на провода светофора
43 заболевших и одна смерть: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 1 августа
В Самаре «БМВ» сбила девочку на самокате
Строители моста через Сок в Самарской области готовятся ставить основания русловой сваи
Стали известны соперницы «Самары» на Кубке России по баскетболу среди женщин
Предприниматели Самарской области смогут воспользоваться бесплатной услугой тендерного сопровождения бизнеса