Самарский зоопарк показал разговор оленей-маралов. Он напоминает мяуканье
Самарский зоопарк поделился видео, на котором разговаривают два оленя-марала. Публикация появилась в официальном паблике зоопарка ВКонтакте и собрала почти три тысячи просмотров и несколько десятков лайков.
- Вы когда-нибудь слышали, как разговаривают олени-маралы? Предлагаем вам послушать, - подписали видео авторы.
Самарцы отметили, что звуки, которые издают олени-маралы, напоминают мяуканье. А одна интернет-пользовательница рассказала, что ее кошка начала мяукать оленям в ответ.
Увидеть маралов в естественной среде очень сложно, это крайне осторожные животные.
Самарский зоопарк показал, как разговаривают олени-маралы.
ИСТОЧНИК KP.RU