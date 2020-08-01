Самарский зоопарк показал разговор оленей-маралов. Он напоминает мяуканье

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:07:26+03:00

Увидеть таких оленей в естественной среде очень сложно, это осторожные животные. Фото: Самарский зоопарк.

Диалог животных покорил не только людей, но и как минимум одну кошку

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Самарский зоопарк поделился видео, на котором разговаривают два оленя-марала. Публикация появилась в официальном паблике зоопарка ВКонтакте и собрала почти три тысячи просмотров и несколько десятков лайков.

- Вы когда-нибудь слышали, как разговаривают олени-маралы? Предлагаем вам послушать, - подписали видео авторы.

Самарцы отметили, что звуки, которые издают олени-маралы, напоминают мяуканье. А одна интернет-пользовательница рассказала, что ее кошка начала мяукать оленям в ответ.

Увидеть маралов в естественной среде очень сложно, это крайне осторожные животные.

Самарский зоопарк показал, как разговаривают олени-маралы.

ИСТОЧНИК KP.RU