В Самарской области водитель «Нивы» подставился под фуру
ДТП произошло в Красноярском районе Самарской области в районе девяти часов утра в пятницу, 31 июля. 70-летний водитель «Нивы» на обводной дороге Самары остановился на правой обочине и начал с нее разворачиваться. При этом пенсионер не заметил приближающуюся фуру «Вольво».
- В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Карета скорой помощи отвезла его в больницу. Врачи приняли решение его госпитализировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии, после которой правоохранители примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU