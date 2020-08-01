2020-08-01T17:19:34+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель «Нивы» подставился под фуру

Мужчина начал разворачиваться и не пропустил грузовик, теперь водитель в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП произошло в Красноярском районе Самарской области в районе девяти часов утра в пятницу, 31 июля. 70-летний водитель «Нивы» на обводной дороге Самары остановился на правой обочине и начал с нее разворачиваться. При этом пенсионер не заметил приближающуюся фуру «Вольво».

- В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Карета скорой помощи отвезла его в больницу. Врачи приняли решение его госпитализировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии, после которой правоохранители примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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