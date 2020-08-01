«Лада» обыграла ЦСК ВВС в контрольном матче

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:08:11+03:00

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Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли самарский ЦСК ВВС в контрольном матче в рамках подготовки к сезону ВХЛ. Встреча проходила на «Лада-Арене» и завершилась со счетом 2:1. У тольяттинцев отличились Николай Владимиров и Арсений Ерохин, у самарцев - Данил Гареев, сообщает пресс-служба «Лады».

- Есть в игре моменты, которыми мы довольны, но есть и те, которыми мы не довольны, и их нужно исключать. Было небольшое напряжение в первом периоде, что влияло на качество передач. Потом команда раскрепостилась, начало получаться и в атаке, пошли хорошие передачи, и дисциплина смена появилась, чего нам не хватало в игре с ЦСК ВВС на прошлой неделе, - прокомментировал матч наставник тольяттинской команды Александр Барков.

Напомним, прошлая контрольная игра между этими командами завершился победой самарских «летчиков» по буллитам 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU