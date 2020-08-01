Жителей Самарской области предупредили о сильном дожде и грозе

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:22:56+03:00

Гроза может пройти в некоторых районах Самарской области ночью и днем 2 августа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Они пройдут по региону местами

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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Все из-за грозы, сильного дождя и сильного ветра, которые ожидаются местами по региону. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- Ночью 2 августа местами по Самарской области сохранятся порывы ветра 15-20 метров в секунду, местам гроза. Также до конца ночи местами ожидается сильный дождь, - отметили синоптики.

Ночью с субботы на воскресенье, с 1 на 2 августа, столбики термометров будут показывать +13… +18, днем воздух прогреется до +20… +25. Синоптики обещают местами кратковременный дождь, может пройти гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU