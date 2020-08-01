2020-08-01T20:22:56+03:00
Общество

Жителей Самарской области предупредили о сильном дожде и грозе

Они пройдут по региону местами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Гроза может пройти в некоторых районах Самарской области ночью и днем 2 августа.Гроза может пройти в некоторых районах Самарской области ночью и днем 2 августа.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Все из-за грозы, сильного дождя и сильного ветра, которые ожидаются местами по региону. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- Ночью 2 августа местами по Самарской области сохранятся порывы ветра 15-20 метров в секунду, местам гроза. Также до конца ночи местами ожидается сильный дождь, - отметили синоптики.

Ночью с субботы на воскресенье, с 1 на 2 августа, столбики термометров будут показывать +13… +18, днем воздух прогреется до +20… +25. Синоптики обещают местами кратковременный дождь, может пройти гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на санобработку из-за коронавируса закрыли площадь Куйбышева
Жителей Самарской области предупредили о сильном дожде и грозе
«Лада» обыграла ЦСК ВВС в контрольном матче
«Крылья Советов» представили форму на новый сезон
В Самарской области водитель «Нивы» подставился под фуру
Самарский зоопарк показал разговор оленей-маралов. Он напоминает мяуканье
«Крылья Советов» выразили соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью матери
Полиция проводит проверку из-за видео в СМИ, где самарец залез на провода светофора
От коронавируса в Самарской области скончался пожилой мужчина с заболеванием сердца
В Самаре снова не рекомендовали купаться на четырех пляжах
В Самарской области неопытный водитель сбил велосипедистку
«Акрон» арендовал Максима Елеева у ЦСКА и Никиту Гойло у «Зенита»
В Самаре тарзан забрался на провода светофора
43 заболевших и одна смерть: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 1 августа
В Самаре «БМВ» сбила девочку на самокате
Строители моста через Сок в Самарской области готовятся ставить основания русловой сваи
Стали известны соперницы «Самары» на Кубке России по баскетболу среди женщин
Предприниматели Самарской области смогут воспользоваться бесплатной услугой тендерного сопровождения бизнеса