В Самаре на санобработку из-за коронавируса закрыли площадь Куйбышева
В Самаре огородили площадь Куйбышева. Все из-за того, что ее обрабатывают химическими веществами, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом в своем твиттере сообщил депутат губернской думы Михаил Матвеев. Парламентарий обратил внимание на то, что санобработку проводят в проливной дождь.
- Площадь-то закрыли якобы для санобработки от ковида. Ее оцепили по периметру щитами. В проливной-то дождь. То ли деньги списывают, то ли голубей морят, - иронизирует Матвеев.
Депутат запустил в своем твиттере опрос, почему обрабатывали площадь химвеществами именно в дождь. Вариантов три – «Обрабатывали от коронавируса», «Морили голубей» и «Списывали деньги».
ИСТОЧНИК KP.RU