2020-08-01T21:20:50+03:00
Общество

В Самаре на санобработку из-за коронавируса закрыли площадь Куйбышева

Обрабатывали химическими веществами площадь почему-то в дождь
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Площадь огородили щитам с такими табличками. Фото: twitter.com/tweet_matveevПлощадь огородили щитам с такими табличками. Фото: twitter.com/tweet_matveev
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В Самаре огородили площадь Куйбышева. Все из-за того, что ее обрабатывают химическими веществами, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом в своем твиттере сообщил депутат губернской думы Михаил Матвеев. Парламентарий обратил внимание на то, что санобработку проводят в проливной дождь.

- Площадь-то закрыли якобы для санобработки от ковида. Ее оцепили по периметру щитами. В проливной-то дождь. То ли деньги списывают, то ли голубей морят, - иронизирует Матвеев.

Депутат запустил в своем твиттере опрос, почему обрабатывали площадь химвеществами именно в дождь. Вариантов три – «Обрабатывали от коронавируса», «Морили голубей» и «Списывали деньги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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