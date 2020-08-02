Похитителя кабеля с нефтескважины под Самарой сдала пластмассовая накладка

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:48:24+03:00

Мужчина был готов отрицать свою причастность к краже до последнего, но у полицейских была неопровержимая улика

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В Самарской области полицейские оперативно задержали похитителя 50 метров силового кабеля с одной из нефтескважин в Алексеевском районе. А помогла им пластмассовая накладка на порог автомобиля, которую неаккуратный воришка потерял на месте преступления.

Полицейские потратили много сил и времени, опрашивая возможных очевидцев происшествия, изучая местный транспорт. И заподозрили в совершении преступления 22-летнего безработного жителя поселка Алексеевка. Но тот в краже не сознавался. Сначала он уверял, что в момент кражи находился дома. Но эту версию не подтвердили соседи, которые не видели машину около дома как раз в это время. Мужчина поменял показания и отметил, что помогал друзьям по хозяйству. Но и эта версия не выдерживала критики, ведь от друзей к этому моменту он уже уехал.

Но окончательно полицейские уверились, что это тот, кто им нужен, после осмотра машины. На ней отсутствовала та самая пластмассовая деталь.

Припертый к стене уликами, мужчина признался, что приехал на территорию скважины на авто, обрубил кабель топором и затащил его в машину. В ближайшем леске он обжег кабель и сдал его в пункт приема металла, а вырученные деньги истратил на свои нужды.

Теперь возбуждено уголовное дело, мужчина может получить срок или исправительные работы. Расследование продолжается, сообщили в ГУ МЫД РФ по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU