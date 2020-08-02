2020-08-02T10:12:48+03:00
Происшествия

Самарчанка в Пензенской области устроила похождения Бонни и Клайда

Вместе с местным жителем она стала автором череды краж
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Самарчанка в Пензенской области добавила работы полицииСамарчанка в Пензенской области добавила работы полиции
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57-летняя жительница Самары заставила поработать в эти выходные полицию Пензенской области. Она отправилась в гости в село Рождествено-Тезиково к своему 66-летнему знакомому. В какой-то момент парочке стало нечего пить и они решили пойти на дело. Сначала они заглянули в магазин на ул. Советской в селе Наровчат и украли бутылку коньяка и две бутылки водки, затем побывали еще в одном магазине и оттуда забрали три бутылки коньяка.

В тот же день ближе к вечеру они побывали еще в одной торговой точке и оттуда забрали виски, две бутылки коньяка и две упаковки свинины- видимо, решив красиво обставить вечернее торжество.

Но, увы, полицейские смогли найти современных Бонни и Клайда, которые к счастью никому не причиняли вреда. Часть похищенного удалось забрать, но большую часть алкоголя парочка уже употребила по назначению. Теперь им грозит уголовная ответственность и лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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