В Самарской области опять выросло число заболевших за сутки, есть и смерть

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:59:42+03:00

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Стало известно, сколько человек заразились коронавирусом за сутки на 2 августа 2020 года в Самарской области. Новых пациентов нашли 47 человек, это больше, чем в предыдущие дни. На протяжение почти недели находили лишь около 30 заболевших в день и, казалось, что снижение теперь будет постоянным. Но сейчас зараженных вновь стало несколько больше.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 6930 человек - почти семь тысяч пациентов. Большая часть уже поправились - 5082 человека.

Но и смертность не стоит на месте. Уже умерли 91 человек, мужчин - чуть больше. В основном жертвами коронавируса становятся люди старшего возраста и те, у кого есть сопутствующие заболевания. 1 августа умер 70-летний мужчина с больным сердцем.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Самарской области не самая печальная, в соседних областях больных больше и коэффициент летальности выше. В Самарской области при этом уже сняты многие ограничения, но всплеска заболеваемости это не вызвало. Однако, врачи все равно просят жителей быть осторожными, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU