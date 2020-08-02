Полиция выяснила судьбу телефона, таинственно пропавшего из магазина в Новокуйбышевске

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:13:13+03:00

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Полиция раскрыла дерзкую кражу, совершенную в одном из магазинов Новокуйбышевска. Посреди белого дня здесь пропал телефон, который лежал на столе в подсобном помещении. Продавщица была в недоумении - кроме нее доступа сюда никто, казалось бы, не имел. Чуть позже она узнала, что некто так же воспользовался информацией в телефоне и похитил со счета ее мобильной карты еще 5,5 тыс рублей - все сбережения.

Вскоре выяснилось, что виноват во всем покупатель - мужчина 28 лет. Он проходил по торговому залу и увидел между стеллажами вход в подсобку, который был прикрыт шторкой. Мужчина не постеснялся заглянуть в помещение и, увидев телефон, спрятал его в карман и ушел. Полицейские выяснили, что безработного местного жителя уже судили за подобные преступления. На эту кражу его толкнула нехватка денег. Телефон он сразу же продал первому встречному, а деньги потратил.

Во время следствия мужчина, с которого взяли подписку о невыезде. уехал в Саратов. Но этого его не спасло: полиция нашла и вернула его на место. Теперь его заключили под стражу, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. Сейчас дело уже в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU