Мужчина утонул в реке, это уже 44-ая жертва в Самарской области

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:44:47+03:00

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1 августа из реки Кинель в районе села Советы достали тело мужчины. На него наткнулись местные отдыхающие и тут же сообщили о страшной находке в соответствующие органы.

В ГУ МЧС РФ по Самарской области сигнал приняли, около часа дня тело из реки извлекли. Полицейские помогли установить личность погибшего. В ведомстве уточнили, что это уже 44 случай гибели на водных объектах в Самарской области за этот год. Всего же зафиксировано 54 ЧП на воде.

Жителей Самарской области просят быть осторожнее и внимательнее на водных объектах, соблюдать требования безопасности, не купаться в пьяном виде, следить за детьми, не заходить в водц в незнакомых местах, на необорудованных пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU