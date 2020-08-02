2020-08-02T13:16:39+03:00
Общество

Контактных стало больше: как заболели COVID еще 47 человек 2 августа в Самарской области

Появилась статистика, как и где заболели коронавирусом 47 человек в Самарской области 2 августа
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре продолжают находить много больныхВ Самаре продолжают находить много больных
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Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 47 человек в Самарской области на 2 августа 2020 года. Всего выявили 47 новых пациентов, это больше, чем в предыдущие дни. Больше стало контактных - в этот раз таковых 12 человек, 8 из них в Самаре, двое в Исаклинском районе, по одному - в Новокуйбышевске и Тольятти. По прежнему большая часть больных - те, кто уже страдал ОРВИ и пневмонией и получили результаты теста. У десяти человек не было никаких проявления инфекции, они узнали о своем статусе после профосмотра.

Всего на 2 августа с начала пандемии найдено 6930 случаев заболевания коронавирусом. В этот раз большая часть заболевших - опять в Самаре, 26 человек. Всего в областной столице болели за все время 3360 человек. В Тольятти снова рост числа заболевших - здесь нашли 8 пациентов, всего с начала пандемии - 1442.

Троих пациентов с коронавирусом в этот раз нашли в Исаклинском районе, всего здесь 35 заболевших за все время. По одному - в Отрадном, Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском, Волжском, Пестравском и Шенталинском районах.

К сожалению, добавилась также одна смерть. Всего умерли 91 человек. ЗА сутки сделано 3737 тестов, а медицинское наблюдение проводят в отношении 353 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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