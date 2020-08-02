2020-08-02T13:24:45+03:00
Происшествия

В Самаре автоледи отправила в больницу пешехода, спешившего на трамвай

68-летняя женщина нарушила правила дорожного движения и сбила пешехода
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Пешеход попала под колеса автоПешеход попала под колеса авто
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В Самаре пешеход, спешивший на трамвай, стал жертвой 68-летней автолюбительницы на Рено. Женщина ехала по улице Красноармейская и в районе дома №63А нарушила правила и не пропустила пешехода, которая переходила дорогу, чтобы попасть на трамвай.

В итоге пострадала 46-летняя женщина, которая не попала на общественный транспорт. Ее пришлось увезти в больницу с места ДТП.

Полиция разбирается в ДТп, им предстоит принять процессуальное решение после того, как они проанализируют все детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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