В Самаре автоледи отправила в больницу пешехода, спешившего на трамвай
68-летняя женщина нарушила правила дорожного движения и сбила пешехода
Пешеход попала под колеса авто
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В Самаре пешеход, спешивший на трамвай, стал жертвой 68-летней автолюбительницы на Рено. Женщина ехала по улице Красноармейская и в районе дома №63А нарушила правила и не пропустила пешехода, которая переходила дорогу, чтобы попасть на трамвай.
В итоге пострадала 46-летняя женщина, которая не попала на общественный транспорт. Ее пришлось увезти в больницу с места ДТП.
Полиция разбирается в ДТп, им предстоит принять процессуальное решение после того, как они проанализируют все детали ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU