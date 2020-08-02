2020-08-02T13:34:07+03:00
Общество

На игру "Крылья Советов" - "Балтика" отправят двести врачей

Их пригласили поболеть за команду бесплатно
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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"Крылья" сыграют в новой форме"Крылья" сыграют в новой форме
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В Самаре 2 августа в 19.00 состоится первая игра нового сезона между Крыльями Советов и Балтикой. Самарцы выйдут в новой форме от Puma, которую в перерыве смогут купить и болельщики. По данным сайта самарского клуба, все билеты на игру проданы - заполнено будет 4200 мест на стадионе. Среди зрителей будет 200 врачей, их пригласили на игру бесплатно - это уже стало традицией.

Владельцы абонементов смогут побывать на игре по выданным ранее билетам на матч с "Сочи". Абонементы на новый сезон пока не продаются - программу активно обсуждают с болельщиками, чтобы понять, как лучше обеспечить продажу.

Вход на стадион начнут обеспечивать за 1,5 часа до начала матча. Напомним, это первая игра в новом сезоне, в котором Крылья выступят в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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