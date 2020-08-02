2020-08-02T13:39:43+03:00
Происшествия

В Самарской области в столкновении двух Лад пострадали двое детей и подросток

Всем пострадавшим врачи рекомендовали амбулаторный режим
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Машина всмяткуМашина всмятку
Изменить размер текста:

В Клявлинском районе первого августа произошла авария, в которой пострадали двое детей и 16-летняя девушка. ДТП случилось на обводной дороге. Лада Приора следовала по трассе со стороны автодороги Похвистнево-Клявлино и не уступила дорогу на перекрестке Лада Гранте. Машины столкнулись на довольно высокой скорости. У Гранты смят бок, у Приоры - нос.

В аварии по данным ГУ МВД РФ по Самарской области пострадали пять человек. Это две женщины 29 и 52 лет, которые находились в Гранте и еще один пассажир этой же машины - 10-летний мальчик. В Приоре же пострадали 16-летняя девушка и 9 - летний мальчик. Всех доставили в больницу и врачи назначили им амбулаторное лечение.

Также в аварии пострадали оба водителя. Сейчас расследование ДТП проводят полицейские, по результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали о возвращении жары в Самару
«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу
Врачи рассказали, кого еще не удалось спасти от коронавируса в Самаре
Пожар на Чернореченской в Самаре 2 августа разгорелся на 100 кв.м.
В Самарской области в столкновении двух Лад пострадали двое детей и подросток
На игру "Крылья Советов" - "Балтика" отправят двести врачей
В Самаре автоледи отправила в больницу пешехода, спешившего на трамвай
Контактных стало больше: как заболели COVID еще 47 человек 2 августа в Самарской области
Мужчина утонул в реке, это уже 44-ая жертва в Самарской области
Полиция выяснила судьбу телефона, таинственно пропавшего из магазина в Новокуйбышевске
В Самарской области опять выросло число заболевших за сутки, есть и смерть
"Десантник - это состояние бесстрашной души": Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем ВДВ