В Самарской области в столкновении двух Лад пострадали двое детей и подросток

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:39:43+03:00

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В Клявлинском районе первого августа произошла авария, в которой пострадали двое детей и 16-летняя девушка. ДТП случилось на обводной дороге. Лада Приора следовала по трассе со стороны автодороги Похвистнево-Клявлино и не уступила дорогу на перекрестке Лада Гранте. Машины столкнулись на довольно высокой скорости. У Гранты смят бок, у Приоры - нос.

В аварии по данным ГУ МВД РФ по Самарской области пострадали пять человек. Это две женщины 29 и 52 лет, которые находились в Гранте и еще один пассажир этой же машины - 10-летний мальчик. В Приоре же пострадали 16-летняя девушка и 9 - летний мальчик. Всех доставили в больницу и врачи назначили им амбулаторное лечение.

Также в аварии пострадали оба водителя. Сейчас расследование ДТП проводят полицейские, по результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU