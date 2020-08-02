Пожар на Чернореченской в Самаре 2 августа разгорелся на 100 кв.м.

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:15:52+03:00

В огне в бесхозном здании в пожаре на Чернореченской в Самаре 2 августа 2020 года никто не пострадал

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Пожар на Чернореченской в Самаре начался 2 августа 2020 года около половины второго дня. Огонь охватил около 100 кв.м. бесхозного здания по ул. Чернореченская 8, корпус 5, на перекрестке с улицей Аксакова.

В МЧС отметили, что здание заброшенное, по прибытию выяснилось, что горит 100 кв.м. строения, 22 человека взялись за дело, привлекли шесть единиц техники. И пожар удалось быстро победить: уже в 14.31 была объявлена локализация, а в 14.44 полная ликвидация пожара.

- Тушение проводилось по повышенному рангу один бис. В огне никто не пострадал, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Очевидцы отметили, что над зеленой зоной стоял столб дыма, пахло неприятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/793953" frameborder="0"></iframe> Пожар на Чернореченской в Самаре 2 августа 2020.Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU