Врачи рассказали, кого еще не удалось спасти от коронавируса в Самаре

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:22:13+03:00

Стало известно, кто умер с коронавирусом второго августа 2020 года в Самарской области

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В оперативном штабе Самарской области рассказали, кто умер с коронавирусом в регионе 2 августа 2020 года. Прибавилась еще одна смерть - в этот раз с инфекцией не справился организм 70-летней женщины, которая страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе к этому момент скончались уже 91 пациент с коронавирусом.

Стоит отметить, что большая часть жертв COVID - это люди старшего возраста, большинство из них - с сопутствующими заболеваниями. Женщин и мужчин среди умерших пациентов примерно поровну.

На данный момент в Самарской области с начала пандемии зафиксировали 6930 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более половины -5120 человек. Врачи просят даже несмотря на благополучную обстановку соблюдать все меры осторожности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы сберечь свое здоровье и помочь близким.

ИСТОЧНИК KP.RU