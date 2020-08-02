2020-08-02T14:22:13+03:00
Общество

Врачи рассказали, кого еще не удалось спасти от коронавируса в Самаре

Стало известно, кто умер с коронавирусом второго августа 2020 года в Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Спасти удается не всех пациентовСпасти удается не всех пациентов
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В оперативном штабе Самарской области рассказали, кто умер с коронавирусом в регионе 2 августа 2020 года. Прибавилась еще одна смерть - в этот раз с инфекцией не справился организм 70-летней женщины, которая страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе к этому момент скончались уже 91 пациент с коронавирусом.

Стоит отметить, что большая часть жертв COVID - это люди старшего возраста, большинство из них - с сопутствующими заболеваниями. Женщин и мужчин среди умерших пациентов примерно поровну.

На данный момент в Самарской области с начала пандемии зафиксировали 6930 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более половины -5120 человек. Врачи просят даже несмотря на благополучную обстановку соблюдать все меры осторожности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы сберечь свое здоровье и помочь близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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