«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:59:51+03:00

Судьба серии решится в Москве, где сейчас базируются волжане. Фото: МФК «Динамо-Самара».

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 3:3, счет в серии до трех побед 2:0 в пользу сибиряков

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Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» уступил во втором матче четвертьфинала чемпионата России «Тюмени». Матч проходил в Тюмени, основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Судьба встречи решалась в серии пенальти, где сильнее были хозяева.

Самарцы трижды отыгрывались по ходу матча. Дублем отметился Владимир Саносян, который и перевел матч в серию пенальти, еще гол на счету Алексея Филиппова. Однако в серии пенальти удача отвернулась от «Динамо».

Таким образом счет в серии до трех побед становится 2:0 в пользу сибиряков. Третий матч пройдет в Москве в ДС «Квант» 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU