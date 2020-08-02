2020-08-02T15:59:51+03:00
Спорт

«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 3:3, счет в серии до трех побед 2:0 в пользу сибиряков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Судьба серии решится в Москве, где сейчас базируются волжане. Фото: МФК «Динамо-Самара».Судьба серии решится в Москве, где сейчас базируются волжане. Фото: МФК «Динамо-Самара».
Изменить размер текста:

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» уступил во втором матче четвертьфинала чемпионата России «Тюмени». Матч проходил в Тюмени, основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Судьба встречи решалась в серии пенальти, где сильнее были хозяева.

Самарцы трижды отыгрывались по ходу матча. Дублем отметился Владимир Саносян, который и перевел матч в серию пенальти, еще гол на счету Алексея Филиппова. Однако в серии пенальти удача отвернулась от «Динамо».

Таким образом счет в серии до трех побед становится 2:0 в пользу сибиряков. Третий матч пройдет в Москве в ДС «Квант» 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали о возвращении жары в Самару
«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу
Врачи рассказали, кого еще не удалось спасти от коронавируса в Самаре
Пожар на Чернореченской в Самаре 2 августа разгорелся на 100 кв.м.
В Самарской области в столкновении двух Лад пострадали двое детей и подросток
На игру "Крылья Советов" - "Балтика" отправят двести врачей
В Самаре автоледи отправила в больницу пешехода, спешившего на трамвай
Контактных стало больше: как заболели COVID еще 47 человек 2 августа в Самарской области
Мужчина утонул в реке, это уже 44-ая жертва в Самарской области
Полиция выяснила судьбу телефона, таинственно пропавшего из магазина в Новокуйбышевске
В Самарской области опять выросло число заболевших за сутки, есть и смерть
"Десантник - это состояние бесстрашной души": Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем ВДВ