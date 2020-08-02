«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу
Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» уступил во втором матче четвертьфинала чемпионата России «Тюмени». Матч проходил в Тюмени, основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Судьба встречи решалась в серии пенальти, где сильнее были хозяева.
Самарцы трижды отыгрывались по ходу матча. Дублем отметился Владимир Саносян, который и перевел матч в серию пенальти, еще гол на счету Алексея Филиппова. Однако в серии пенальти удача отвернулась от «Динамо».
Таким образом счет в серии до трех побед становится 2:0 в пользу сибиряков. Третий матч пройдет в Москве в ДС «Квант» 5 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU