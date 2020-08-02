Синоптики рассказали о возвращении жары в Самару

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:01:32+03:00

Это случится уже к середине недели, а вот в первые рабочие дни горожане отдохнут от палящего зноя

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Синоптики рассказали, когда в Самарскую область вновь вернется жара. Это произойдет уже к середине следующей недели. В первые рабочие дни температура будет комфортной, в понедельник 21-26, а во вторник столбики термометров и вовсе опустятся до 19 градусов.

При этом в начале рабочей недели будет довольно дождливо, возможны грозы. Этому виной активные фронтальные разделы, перемещающиеся через регион с западных районов России, сообщают в Приволжском УГМС. Ветер подует холодный, северо-восточный, во вторник его порывы могут достичь 20 метров в секунду. Прохладно будет в ночь с понедельника на вторник - до +9 градусов.

А вот в среду температура поднимется до 28-33 градусов, однако слишком жарко не будет, ведь все еще продолжит дуть северо-восточный ветер. Дожди закончатся.

ИСТОЧНИК KP.RU