2020-08-02T16:41:19+03:00
Общество

10-летний ребенок погиб в лобовом столкновении авто в Безенчукском районе

В больнице оказался еще один пятилетний ребенок и пассажир Лады Весты
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самарской области случилось смертельное ДТП. Фото: ДТП 163В Самарской области случилось смертельное ДТП. Фото: ДТП 163
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Жуткое смертельное ДТП случилось 2 августа в воскресенье в Самарской области, в Безенчукском районе около поселка Звезда. На автодороге Самара - Волгоград лоб в лоб столкнулись два автомобиля Лада Веста и БМВ. Больше всего пострадали пассажиры и водитель отечественной иномарки, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

В Ладепо предварительным данным и свидетельствам очевидцев ехала семья - мама и отец и двое детей. Мальчик 10 лет и водитель отечественной легковушки скончались на месте аварии. 5-летний ребенок и женщина оказались в больнице с телесными повреждениями. Также травмы получили водитель и пассажир БМВ.

Сейчас полиция уточняет возраст и количество пострадавших, разбирается во всех подробностях ДТП. Вполне возможно, что пострадавшая семья возвращалась с отдыха или же наоборот ехала туда.

КП-Самара будет следить за подробностями ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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