10-летний ребенок погиб в лобовом столкновении авто в Безенчукском районе
Жуткое смертельное ДТП случилось 2 августа в воскресенье в Самарской области, в Безенчукском районе около поселка Звезда. На автодороге Самара - Волгоград лоб в лоб столкнулись два автомобиля Лада Веста и БМВ. Больше всего пострадали пассажиры и водитель отечественной иномарки, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
В Ладепо предварительным данным и свидетельствам очевидцев ехала семья - мама и отец и двое детей. Мальчик 10 лет и водитель отечественной легковушки скончались на месте аварии. 5-летний ребенок и женщина оказались в больнице с телесными повреждениями. Также травмы получили водитель и пассажир БМВ.
Сейчас полиция уточняет возраст и количество пострадавших, разбирается во всех подробностях ДТП. Вполне возможно, что пострадавшая семья возвращалась с отдыха или же наоборот ехала туда.
КП-Самара будет следить за подробностями ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU