2020-08-02T20:30:51+03:00
Спорт

"Крылья Советов" не смогли одолеть "Балтику" в первой игре нового сезона в ФНЛ

Игра закончилась с достаточно неприятным ничейным результатом. Не было забито ни одного гола
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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"Крылья" не смогли "дожать" Балтику"Крылья" не смогли "дожать" БалтикуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Завершилась игра Крылья Советов - Балтика в 1 туре нового сезона ФНЛ. Матч, который должен был стать демонстрацией мощи команды и серьезности ее намерений вернуться в РПЛ не позже, чем через год, получился достаточно унылым. Голевые моменты были, но какие-то несерьезные. "Крылья" к воротам соперника рвались, но не прорывались. Итоговый счет 0:0, что называется, был по игре.

С первых минут Осинькин выпустил сразу трех экс-игроков "Чертаново" - Сарвели, Цыпченко и Пруцева. На замену уже к концу также вышли Ежов, Витюгов и Горшков. С начала же вполне активно играли Гацкан и Зиньковский, каждый из них выполнял привычные для себя задачи, но не находил применения им в новом окружении. Видно было, что команда до конца еще не выстроена. У гостей все было наоборот - чувствовалась наигранность, но класса не хватало, поэтому они к воротам хозяев практически не подходили. Получилось что-то только в финале, но и тогда Фролов легко вытащил мяч чуть не из сетки.

В итоге матч получился средненьким и довольно простым. В РПЛ за такую игру от команд-середнячков можно было бы получить 2-3 гола, здесь же условия другие.

4 августа в Самаре состоится собрание, на котором губернатор будет решать судьбу команды. А следующий матч команда должна провести на выезде против московского "Велеса" - уже в субботу 8 августа. И лучше бы "Крыльям" к этому времени уже собраться.

Самые важные моменты игры - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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