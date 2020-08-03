В Самарской области зафиксирован пик пропаж людей

3 Авг. 2020 2020-08-02T23:36:48+03:00

В поисковом отряде Лиза Алерт рассказали о 118 обращениях за месяц. Это рекорд

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В Самарской области зафиксирован пик пропажи людей. Об этом сообщили добровольцы поискового отряда Лиза Алерт региона. За месяц здесь столкнулись с 118 заявками и это своеобразный рекорд за все время существования отряда. В день активистам приходилось принимать до 9 заявок!

85 пропавших удалось найти живыми, 10 человек погибли, трижды удалось найти родных "потеряшек", которые не могут ничего рассказать о себе.

- Еще по 17 случаям мы продолжаем искать родственников несчастных людей, которые ничего про себя не помнят или по другой причине не могут указать свои адреса. Помочь им может каждый, - отмечают добровольцы поискового отряда. - Июль стал непростым, но оно того стоило! Если и Вы готовы прийти на помощь, то присоединяйтесь.

Оказать помощь может каждый. Узнать подробности можно на сайте lizaalert.org и по телефону 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU