Жители Самары попросили спасти озеро на Ташкентской
Жители Самары попросили спасти озеро на ул. Ташкентской между домами № 102 и 104. Водоем здесь, среди бетонных коробок, очень нужен, но сейчас он в очень плохом состоянии. Жители обратились к председателю гордумы Алексею Дегтеву с просьбой наладить систематическое благоустройство берегов. Здесь нужно косить траву, вырубать аварийные деревья и очистить дно от ила.
Весной берег озера убирают школьники, но этого недостаточно. На берегах водоема многолетние заросли кустарников, которые становятся приютом для шумных компаний, которые мусорят здесь.
- Озеро специалисты чистят один раз в несколько лет, но родники забиваются, и летом озеро пересыхает, - отметила местная жительница Ирина Глусская.
Алексей Дегтев обещал запросить дополнительную информацию об озере и организовать здесь в ближайшее время субботник. По его словам, на объекте нужно разместить информационные стенды, поставить домик для уток, проредить ивы.
ИСТОЧНИК KP.RU