Жители Самары попросили спасти озеро на Ташкентской

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:57:44+03:00

В первую очередь здесь планируют проредить ивы и сделать домик для уток

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Жители Самары попросили спасти озеро на ул. Ташкентской между домами № 102 и 104. Водоем здесь, среди бетонных коробок, очень нужен, но сейчас он в очень плохом состоянии. Жители обратились к председателю гордумы Алексею Дегтеву с просьбой наладить систематическое благоустройство берегов. Здесь нужно косить траву, вырубать аварийные деревья и очистить дно от ила.

Весной берег озера убирают школьники, но этого недостаточно. На берегах водоема многолетние заросли кустарников, которые становятся приютом для шумных компаний, которые мусорят здесь.

- Озеро специалисты чистят один раз в несколько лет, но родники забиваются, и летом озеро пересыхает, - отметила местная жительница Ирина Глусская.

Алексей Дегтев обещал запросить дополнительную информацию об озере и организовать здесь в ближайшее время субботник. По его словам, на объекте нужно разместить информационные стенды, поставить домик для уток, проредить ивы.

ИСТОЧНИК KP.RU