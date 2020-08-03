Житель Самары ответит за экстремизм в соцсетях

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:22:18+03:00

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Жителя Самары привлекли к административной ответственности за материалы экстремистского характера, которые он размещал в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- В ходе мониторинга сети интернет и лингвистической экспертизы сотрудники полиции выявили факт распространения материалов, направленных на возбуждение ненависти и вражды, - рассказали в облГлавке.

Полицейские установили личность человека, который размещал подобные материалы. 19-летний местный житель признался в распространении материалов экстремистского характера на странице в одной из популярных соцсетей. По его словам, он сам является администратором сообщества и знал, что публикуемая им информация является запрещенной.

Постановлением Советского районного суда Самары парню назначили административное наказание в виде 20 часов трудовых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU