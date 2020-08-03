Житель Самары ответит за экстремизм в соцсетях
Жителя Самары привлекли к административной ответственности за материалы экстремистского характера, которые он размещал в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- В ходе мониторинга сети интернет и лингвистической экспертизы сотрудники полиции выявили факт распространения материалов, направленных на возбуждение ненависти и вражды, - рассказали в облГлавке.
Полицейские установили личность человека, который размещал подобные материалы. 19-летний местный житель признался в распространении материалов экстремистского характера на странице в одной из популярных соцсетей. По его словам, он сам является администратором сообщества и знал, что публикуемая им информация является запрещенной.
Постановлением Советского районного суда Самары парню назначили административное наказание в виде 20 часов трудовых работ.
ИСТОЧНИК KP.RU