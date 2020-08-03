2020-08-03T19:46:09+03:00
Общество

В Самаре разрешили провести День физкультурника 8 августа 2020 года

Правда, на оперативном штабе рекомендовали четко соблюдать рекомендации Роспотребнадзора
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
День физкультурника все же состоитсяДень физкультурника все же состоится
Изменить размер текста:

В Самаре 8 августа проведут День физкультурника. Обычно площадкой для разнообразных спортивных мероприятий становится набережная реки Волги. Здесь проходят различные соревнования, все желающие могут сдать нормы ГТО, попробовать себя в различных видах спорта. Интересные мероприятия проходят как для взрослых, так и для малышей.

В этом году проведение мероприятия было под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Однако на заседании оперативного штаба приняли решение разрешить проведение мероприятий, посвященных празднику. Но при этом нужно соблюдать рекомендации, которые дал Роспотребнадзор. Должна будет соблюдаться социальная дистанция между участниками праздника, жителям должны предложить необходимые средства для дезинфекции.

В Самаре 2 августа уже прошло массовое спортивное мероприятие - «ЗаБег», опыт соблюдения эпидемиологических норм есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из Самарской области приютила двух сирот, а теперь платит долги их покойной матери
Кинотеатры в Самаре и Тольятти просят у властей разрешения открыться
В Самарской области могут разрешить торжественные свадьбы с большим количеством гостей
В Самаре назвали места, где могут установить стелу "Город трудовой доблести"
Дмитрий Азаров поручил найти тех, кто «портит воздух» в Волгаре
В Самаре назвали число свободных COVID-коек. И это неожиданно
Перекрытие дорог в центре Самары в августе: месяц будет закрыта улица Алексея Толстого
В Самаре разрешили провести День физкультурника 8 августа 2020 года
В Самаре оценят распространенность вирусов гриппа и COVID среди продавцов и кондукторов
Приговор бывшему следователю Вере Рабинович огласят 10 августа
Над Самарой снова нависла оранжевая опасность
Защитника «Крыльев Советов» Никиту Чернова может арендовать «Ахмат»
В здании соцприюта в Запанском в Самаре откроют круглосуточный стационар
В Самаре задержали двух полицейских за покровительство владельца магазина с алкоголем без лицензии
В Самаре ограничат движение судов из-за чемпионата по велосипедному спорту
Ветераны из Самарской области успешно выступили на кубке России по легкой атлетике
Научная разработка самарских медиков вошла в топ-100 лучших изобретений года
Как это есть? В Самаре открылась бургерная с южным характером
В нацпарке «Самарская Лука» полгода помогали восстанавливать оперение орлану-белохвосту
В Самаре водителей грузовиков заставят платить за разбитые дороги
В Самаре десятки домов останутся без горячей воды
Медиков коронавирусного госпиталя в Самаре накормили шоколадом
В Самаре раскрыли неожиданные подробности смерти трех человек с коронавирусом
В Сызрани назначен новый прокурор
Стало известно, где и как заболели 45 новых заразившихся коронавирусом в Самарской области
В Волжском районе ликвидируют многолетнюю свалку мусора
В Тольятти в «Лесу Памяти» почтили память воинов, погибших в годы Первой мировой войны
Житель Самары ответит за экстремизм в соцсетях
Экс-вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков продолжит карьеру в «Тамбове»