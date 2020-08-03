В Самаре разрешили провести День физкультурника 8 августа 2020 года

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:46:09+03:00

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В Самаре 8 августа проведут День физкультурника. Обычно площадкой для разнообразных спортивных мероприятий становится набережная реки Волги. Здесь проходят различные соревнования, все желающие могут сдать нормы ГТО, попробовать себя в различных видах спорта. Интересные мероприятия проходят как для взрослых, так и для малышей.

В этом году проведение мероприятия было под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Однако на заседании оперативного штаба приняли решение разрешить проведение мероприятий, посвященных празднику. Но при этом нужно соблюдать рекомендации, которые дал Роспотребнадзор. Должна будет соблюдаться социальная дистанция между участниками праздника, жителям должны предложить необходимые средства для дезинфекции.

В Самаре 2 августа уже прошло массовое спортивное мероприятие - «ЗаБег», опыт соблюдения эпидемиологических норм есть.

ИСТОЧНИК KP.RU