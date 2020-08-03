Перекрытие дорог в центре Самары в августе: месяц будет закрыта улица Алексея Толстого
В центре Самары на месяц будет перекрыта улица Алексея Толстого из-за ремонтных работ на теплотрассе. Точнее, с 4 августа по 10 сентября будет перекрыт участок улицы Алексея Толстого, начиная с улицы Венцека до улицы Ленинградской.
- Это связано с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы, - объяснили в городской администрации. - Просим горожан с пониманием относиться к необходимости подобного ремонта и перевооружения в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.
К слову, на движении общественного транспорта перекрытие никак не скажется, а вот автомобилистам придется заранее обдумать, как объехать закрытый участок и не застрять при этом в пробках.
Напомним, с конца июня до 3 августа в Самаре из-за ремонта теплотрассы был закрыт участок на улице Некрасовской, что принесло самарцам гораздо больше хлопот и неудобств.
ИСТОЧНИК KP.RU