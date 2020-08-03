В Самаре назвали число свободных COVID-коек. И это неожиданно
В Самарской области назвали число свободных коек для больных коронавирусом. Это больше 93,5% от всех переоборудованных мест. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, госпитализаций стало меньше. Все больше зараженных переносят инфекцию легко, лечатся дома и часто вообще болеют бессимптомно.
Интересно, что количество случаев внебольничной пневмонии в регионе снизилось на 9,1%, немного выросло число ОРВИ - на 5,8%. Но это не слишком огромные изменения.
Также власти рассказали, что лабораторные исследования сегодня проводят 13 медицинских организаций. Уже выполнено около 435 тыс. тестов. Охват тестирования - 85,5 на 100 тыс. населения. Это чуть ниже, чем за прошлую неделю.
Всего за все время пандемии в регионе зафиксировали 6975 случаев заражения, выздоровели 5125 человек. 94 человека скончались за все время, чаще всего умирают люди старше 60 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU