В Самаре назвали число свободных COVID-коек. И это неожиданно

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:48:46+03:00

В регионе стало меньше внебольничных пневмоний, но больше ОРВИ

К тому же в регионе снижается число случаев внебольничной пневмонии

Изменить размер текста: A A

В Самарской области назвали число свободных коек для больных коронавирусом. Это больше 93,5% от всех переоборудованных мест. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, госпитализаций стало меньше. Все больше зараженных переносят инфекцию легко, лечатся дома и часто вообще болеют бессимптомно.

Интересно, что количество случаев внебольничной пневмонии в регионе снизилось на 9,1%, немного выросло число ОРВИ - на 5,8%. Но это не слишком огромные изменения.

Также власти рассказали, что лабораторные исследования сегодня проводят 13 медицинских организаций. Уже выполнено около 435 тыс. тестов. Охват тестирования - 85,5 на 100 тыс. населения. Это чуть ниже, чем за прошлую неделю.

Всего за все время пандемии в регионе зафиксировали 6975 случаев заражения, выздоровели 5125 человек. 94 человека скончались за все время, чаще всего умирают люди старше 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU