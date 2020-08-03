2020-08-03T19:51:36+03:00
Общество

Дмитрий Азаров поручил найти тех, кто «портит воздух» в Волгаре

Стационарный пост, который установили в микрорайоне, показал, что проблема неприятного запаха существует
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре поищут источник возможных выбросов в атмосферуВ Самаре поищут источник возможных выбросов в атмосферу
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Губернатор Самарской области поручил найти тех, кто загрязняет атмосферу на территории Волгаря. Установленный здесь стационарный автоматизированный пост мониторинга за 20 млн рублей себя оправдал. Он осуществляет непрерывное измерение по 15 ингредиентам каждые 20 минут.

- В течение месяца на посту зафиксировано предельное превышение ПДК в основном по сероводороду. Отклонения наблюдаются как в ночное, так и в утреннее время. Высокий уровень загрязнения был обусловлен неблагоприятными метеорологическими условиями. В июле УГМС объявляло на данной территории период неблагоприятных метеоусловий, - уточнила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды Самарской области Татьяна Сафронова.

Дмитрий Азаров потребовал более тщательно расследовать ситуацию, найти и устранить источник загрязнения.

- Мы должны призвать к ответу виновных, утвердить вместе с этими компаниями планы по исправлению ситуации и самым жестким образом вместе с федеральными органами контроля и надзора обеспечить исполнение этих планов – для того, чтобы решить эту ситуацию раз и навсегда, - отметил губернатор.

Также глава региона считает, что такие автоматизированные стационарные посты нужны и в других городах Самарской области, например, в Тольятти, так как это помогает снять любые вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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